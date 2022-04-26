Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 2 milyon 800 bin boş makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kaçakçılara göz açtırılmıyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 535 bin lira olan 2 milyon 800 bin adet boş makaron ile 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli ve Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık mahallelerinde denetimler gerçekleştirdi.
Durdurulan bazı araçlarda koliler içerisinde 2 milyon 800 bin adet piyasa değeri yaklaşık olarak 535 bin TL olan boş makaron ile 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron
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