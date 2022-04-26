İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli ve Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık mahallelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Durdurulan bazı araçlarda koliler içerisinde 2 milyon 800 bin adet piyasa değeri yaklaşık olarak 535 bin TL olan boş makaron ile 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.