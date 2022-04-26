Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de zehir taciri 30 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Ekiplerin son iki haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 11-25 Nisan arasında düzenlediği operasyonlarda 30 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu Narkotik
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