Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde Alaattin Çalpa'nın kullandığı hafif ticari araç ile Abdullah Çiçek yönetimindeki tır, Karahan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tıra çarptı.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Çalpa ile aynı araçtaki Emine Çalpa, Medine, Defne ve Mehmet Ali Kişioğlu, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Çalpa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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