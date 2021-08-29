EXPO 2023, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesince gerçekleştirilecek.

Uluslararası en büyük organizasyonlardan biri olan fuar için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye'de ilk ve tek, Avrupa'nın ise en büyüğü olan 65 bin metrekare alan büyüklüğüyle kristal lagün gölünün yapımı tamamlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bu projeyi sadece EXPO ile sınırlı tutmamak lazım"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şunları söyledi:

"Bu projeyi sadece EXPO ile sınırlı tutmamak lazım. Bu bağlam da içine bir kısım projeler serpiştirdik. Uğur böceği ve kelebek bahçemiz, Avrupa'nın en büyük gölü olan lagün göl iç göl 2 kafe, 250'nin üzerinde hobi evi, Kahramanmaraş şehir müzesi ve konferans salonu olmak üzere ciddi yeni düzenlemeler yaptık."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sürekli turkuaz renginde kalacak

Fuarın düzenleneceği alanın tam ortasında Avrupa'nın en büyük kristal lagün gölü yer alacak. Yapımı tamamlanan gölün test çalışmaları devam ediyor.

Göl, su ile dolduğu zaman kirlenmeden sürekli turkuaz renginde kalacak.

Tema: Doğa Dostu Kent ve Duyarlılık

EXPO 2023'ün teması "Doğa Dostu Kent ve Duyarlılık" olarak belirlendi.

Çiçek, bitki ve ağaçların sergileneceği fuarın sembol çiçeği de Maraş Sümbülü oldu.

EXPO 2023'e en az 50 ülkenin katılması ve 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Kahramanmaraş EXPO sonrası ise 789 bin metrekarelik çok amaçlı yaşam alanı kazanmış olacak.