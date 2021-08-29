Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde orman yangınlarının ilk gününde başlatılan "Ekolojik Kurtarma ve Ekolojik Rehabilitasyon Çalışması" devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, 10 kişilik bilim heyeti bölgede incelemelerde bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğal yaşam yeniden canlanıyor

Çalışmaların ilk sonuçları ışığında biyologlar yanmış bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaçlarının kozalaklarının şimdiden açmaya başladığı ve meşelerin bazılarının sürgün verdiği gözlemlendi.

Heyet, yangın bölgesinde gelecek için umut verici hareketliliğin başladığını, bunun gelecek günlerde daha güzel görüntülerle karşılaşmak için bir işaret olduğunu belirtti.

Endemik ve nesli tehlike altında olan bitki türleri açısından zengin bölgede, uzmanlar buldukları tohumları gen bankasında saklamak üzere alırken, ilerleyen günlerde bu tohumların uygun alanlara dikilmesi planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Çalışma kapsamında, ağaçların ve çalıların sürgün verme durumları da incelenerek gelecek günlerde neler yapılabileceği tespit ediliyor.

Yangınlar sırasında yaralanan ve tedavi altına alınan yaban hayvanları ilerleyen günlerde doğaya bırakılacak.

Doğanın durumu rapora yansıyacak

Çalışmalar sonucunda orman alanlarında yapılacak rehabilitasyon uygulamalarına dair detaylı raporlar hazırlanacak, tohum durumlarına göre yapılacak işlemlere karar verilecek ve çalışma sonuçları ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşılacak.

Araştırma ve izleme çalışmaları ilerleyen aylarda da devam edecek ve yangın bölgelerindeki gelişmeler yakından takip edilecek.