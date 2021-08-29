Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'ya sıcak hava uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Sıcaklık Erzincan'da 39 derece olacak
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 39, Iğdır'da 37, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.
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