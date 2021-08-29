Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sıcaklık Erzincan'da 39 derece olacak

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 39, Iğdır'da 37, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.