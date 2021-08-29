Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 05:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinin 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi'ne 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, BUSKİ ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi.
3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Bursa Orman Yangını Yangın
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