Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İsmail P'nin kullandığı minibüs, Barbaros Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Polis Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:29
- 01:50
- 01:48
- 01:01
- 01:01
Sıradaki Haber
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz