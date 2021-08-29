Standart dışı egzoz kullananlar, modifiyeli araçlar...

İstanbul'da polis, trafik denetimi yaptı.

Ekipler, bazı otomobil ve motosikletler durdurarak, araçlarında abartılı egzoz gibi kural dışı değişikler yapanları kontrol etti.

Yapılan incelemede kurallara uymayıp standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza yazıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

Merter'deki uygulama sırasında ise bir motosiklet sürücüsü polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yönetmeliğe aykırı plaka kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürüsüne de ceza kesildi.