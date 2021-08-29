Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da "abartı egzoz ve modifiye" denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Denetimlerde kurallara uymayıp standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine ceza kesildi. Uygulama sırasında, bir motosiklet sürücüsü polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Standart dışı egzoz kullananlar, modifiyeli araçlar...
İstanbul'da polis, trafik denetimi yaptı.
Ekipler, bazı otomobil ve motosikletler durdurarak, araçlarında abartılı egzoz gibi kural dışı değişikler yapanları kontrol etti.
Yapılan incelemede kurallara uymayıp standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza yazıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi
Merter'deki uygulama sırasında ise bir motosiklet sürücüsü polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Yönetmeliğe aykırı plaka kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürüsüne de ceza kesildi.
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