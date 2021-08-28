Şırnak'tan 24 Şubat 2020'de Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan, daha sonra HDP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde eylemlerini sürdüren Üstek ailesinin oğlu Metin, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

6 yıl sonra oğularına kavuştular

Müjdeli haberi alarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek, 6 yıl sonra kavuştuğu oğulları Metin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna kavuşan anne Üstek fenalık geçirdi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada zılgıt çekildi, Anne Üstek, Kürtçe ağıt yaktı. Anne Üstek, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

32 aile evladına kavuşmuş oldu

Üstek ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 32'ye yükseldi.

Bakan Soylu telefonla aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, evladına kavuşmanın sevincini yaşayan anne Emine ve baba Ömer Üstek ile görüştü. Bakan Soylu ile görüşen anne Üstek, duygusal anlar yaşadı.

Dik duruşundan ötürü anne Üstek'e teşekkür eden Soylu, "Bizler de bir annenin evladına kavuşmasından dolayı çok sevinçliyiz. Bu mücadelede annelerimizin payı çok büyük. Çünkü böyle bir direnç ancak annelerde olur. Böyle bir düğümü ancak anneler çözer. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bundan sonrası da hayırlı olur. Sonuna kadar annemizle beraberiz" dedi.