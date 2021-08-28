Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
Tunceli kırsalında teröristlerin kullandığı tespit edilen iki sığınak imha edildi. Sığınaklarda yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.
2 sığınak imha edildi
Güvenlik güçleri, arazide yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 62 kalaşnikof fişeği, el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4'lü pil bloku, güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Yapılan arama çalışmalarının ardından sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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