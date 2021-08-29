Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Erdem K. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki yolculardan Güller, Ali, Cemanur, Zümra, Samet ve Bircan K. yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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