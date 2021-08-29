Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'dan Denizli'ye giden Süleyman A. yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında Bakırlı Mahallesi yakınlarında yangın çıktı.
Otobüsteki yolcular tahliye edildi, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Alevler otobüsü sardı
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, alevlerin sardığı otobüsteki yangına müdahale etti.
Polis ekipleri, kara yolunun tek şeridini trafiğe kapatırken yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Otobüs kullanılamaz hale geldi
Yolcular başka araçla otogara nakledildi. Büyük maddi hasar oluşan ve kullanılamaz hale gelen otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.
[Fotoğraf: DHA]
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