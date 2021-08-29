Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Denizde sürüklenen şamandıra Tuzla Limanı'na çekildi
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın, KEGM-3 hızlı tahlisiye can kurtarma botunca yedeklendiği belirtildi.
Paylaşımda, şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığı aktarıldı.
Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıra, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Tuzla DLH Limanı’na emniyetle bağlandı. pic.twitter.com/xtDJafctjT— KEGM (@kiyiemniyet) August 29, 2021
Etiketler: İstanbul
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