Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 07:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bazı feribot hatlarına ek seferler kondu
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada güzergahı için bugün 10 feribot seferi ilave etti.
Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.
Kabatepe-Gökçeada güzergahı için toplamda 10 feribot seferi ilave edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 06.00, 19.30, 23.00, 00.30 ve 01.00'de, Geyikli'den ise saat 06.30, 20.15, 22.00, 23.55 ve 01.30'da ek seferler yapılacak.
Güncel tarifelere "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
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