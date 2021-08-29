Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.

Kabatepe-Gökçeada güzergahı için toplamda 10 feribot seferi ilave edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 06.00, 19.30, 23.00, 00.30 ve 01.00'de, Geyikli'den ise saat 06.30, 20.15, 22.00, 23.55 ve 01.30'da ek seferler yapılacak.

Güncel tarifelere "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.