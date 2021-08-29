Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da oto hırsızlarına operasyon: 7 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un farklı ilçelerinde polis, otodan hırsızlık olaylarına karışan 7 kişiyi tespit ederek, suçüstü yakaladı. 32 mağdurun yaklaşık 5 milyon lira zarara uğradığı öğrenildi.
İstanbul'da polis, 11 ilçede meydana gelen oto hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Toplam 32 hırsızlık tespit edilerek çalışma başlatıldı.
Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 7 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Görüntülerde ise tenha sokaklarda park halindeki otomobilleri hedefleyen şüphelilerin başka araçla bu otomobillere yanaşarak, yüzleri maskeli biçimde hırsızlık yaptıkları yer alıyor.
5 milyon zarara uğrattılar
Gözaltına alınan 7 şüphelinin toplamda 250'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlenirken şüphelilerin otomobil sahiplerine verdiği zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
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