İstanbul'da polis, 11 ilçede meydana gelen oto hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Toplam 32 hırsızlık tespit edilerek çalışma başlatıldı.

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 7 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Görüntülerde ise tenha sokaklarda park halindeki otomobilleri hedefleyen şüphelilerin başka araçla bu otomobillere yanaşarak, yüzleri maskeli biçimde hırsızlık yaptıkları yer alıyor.

5 milyon zarara uğrattılar

Gözaltına alınan 7 şüphelinin toplamda 250'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlenirken şüphelilerin otomobil sahiplerine verdiği zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.