Uluslararası 2'nci Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı. Sıcak hava balonu tutkunları, Nevşehir'de bir araya geldi.

Saatler öncesinden alana getirilen balonlar hazırlandı, ateşlendi ve havalandı. Gökyüzü bir anda rengarenk balonlarla doldu.

"30 Ağustos'ta da Türk bayrağı balonumuzla şenlendireceğiz"

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, "Şu an oldukça yoğun bir ilgi var. İnşallah 3 gün boyunca 30 Ağustos'ta da Türk bayrağı balonumuzla şenlendirerekten festivalimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Festivalde kimileri fotoğraf çekti, kimileri de gökyüzünde renk cümbüşü oluşturan balonları seyretti.

"Herkesi buraya davet ediyoruz"

Festivale gelenlerden biri, ''Umduğumuzdan daha iyi, sabahın erken saatinden kalktığımıza değecek mi değmeyecek mi diye bir muamma içerisindeydik ama iyi ki kalkmışız, iyi ki gelmişiz, buradan tüm Türkiye'ye, herkesi buraya davet ediyoruz'' dedi.

Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, sıcak hava balonlarının ışık gösterisi ve konserle 30 Ağustos'ta sona erecek.