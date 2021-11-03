Van'da bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak bugün sabah saatlerinde Erciş İlçesi'nde şiddetini arttırdı.

Sağanak, Erciş İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ziyaret Mahallesi ve Abdal Mezrası'nda sele neden oldu.

Sel nedeniyle bölgedeki tarım arazileri ve ahırlar zarar gördü, evleri su bastı.

Bölgede yağmur halen devam ederken, jandarma ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.