Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs "Ben vuruldum" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ise bölgede yaralı bulamazken, ihbarı yapan kişinin sarhoş olduğunu belirledi.

Şahsın, vücudundaki eski yarasını gördükten sonra ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerden sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.