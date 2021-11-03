Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, işçi emeklisi 68 yaşındaki İbrahim Yılmaz, sağlık ocağına gittiği sırada Güneşli Mahallesi eski Ekinözü Garajı civarında yerde para olduğunu fark etti.

Bir süre paranın sahibini bekleyen Yılmaz, kimseye ulaşamayınca parayı Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Yılmaz, burada gazetecilere, sağlık ocağında randevusu olduğunu, buraya giderken yerde deste halinde para bulduğunu anlattı.

Paranın sahibini beklediğini ancak kimsenin o bölgeye gelmediğini ifade eden Yılmaz, paranın sahibine ulaştırılması için emniyete götürdüğünü kaydetti.