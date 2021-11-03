Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesine el konuldu. Midyeler, denize bırakıldı.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.
Yapılan denetimlerde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Olayla ilgili iki kişiye 218 bin 200 lira para cezası kesilirken kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.
Midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
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