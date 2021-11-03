Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

Yapılan denetimlerde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişiye 218 bin 200 lira para cezası kesilirken kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.

Midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.