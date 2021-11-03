Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Puslu ve sisli hava 8 Kasım'a kadar etkisini gösterecek
[Fotoğraf: AA]
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, 8 Kasım'a kadar sis ve pus bekleniyor.
Yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Marmara ve Ege bölgeleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
8 Kasım'a kadar etkisini gösterecek
Bugün başlayacak sis ve pusun, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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