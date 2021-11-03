Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van ve Hakkari'de 15, Bitlis'te 13 derece olması bekleniyor.

Hakkari'de sis ve sağanak etkili oldu

Hakkari'de gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.