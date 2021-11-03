Fatih’te sivil trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan, emniyet kemeri takmayan, taksilere cezai işlem uygulanırken, emniyet kemeri takmadığı için 144 TL ceza yiyen ve eğitimsizlikten yakınan taksi şoförü Ahmet Coşkun, ‘Eğitim almamız gerekiyor, taksi sektörünün en büyük eksiği eğitim” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Fatih'te ticari taksileri denetledi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek tek kontrol edildi.

Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulanırken, yolcu seçtiği gerekçesiyle bir sürücünün aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Sivil Trafik ekipleri taksilere yolcu kılığında bindi

Taksilere yolcu kılığında binen polis ekipleri, taksicilerin pazarlık yapıp yapmadığını kontrol etti.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Ahmet Coşkun, "Emniyet kemeri takmamışız, ne yapalım? Başka bir şey olmasın da hizmet yapıyoruz. Biz kurallara uymaya çalışıyoruz ama belediyenin bütün taksicilere eğitim vermesi lazım. Benim görüşüm en büyük eksiğimiz eğitim. Bak ceza yazılıyor. Suçluyuz, ceza yiyoruz." dedi.

Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.