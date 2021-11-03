İstanbul Beykoz'da dükkan sahibinin oğlu Salim Emre H., uzun süredir kiracıları olan Mahmut Sami Evci'den iş yerini boşaltmasını istedi. Evci, bunun üzerine iç giyim deposu olarak kullandığı iş yerini boşaltmaya başladı.

Dün akşam saatlerinde iş yerine gelen Salim Emre H., kiracısı ile tekrar tartıştı. Ardından Salim Emre H., elindeki bıçakla kiracısı Mahmut Sami Evci, yeğeni Halit Evci ve bir çalışanı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kiracı hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Mahmut Sami Evci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Evci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Saldırgan gözaltına alındı

Bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Beykoz Asayiş Büro ile Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, takip sonucu şüpheli Salim Emre H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüpheli sorguya alındı.