Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 94 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 94 parça tarihi eser ele geçirildi.
Ankara'da, jandarma ekipleri, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde piyasaya tarihi eser sürüldüğünü tespit etti.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.İ. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 73 sikke, 15 eski para, 6 yüzük olmak üzere 94 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, A.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara Tarihi Eser
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