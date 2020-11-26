Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 650 kişiye 2 milyon lira 'koronavirüs' cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs salgını etkisini artırarak sürdürüyor. Ülke genelinde denetimler artırıldı. Van'da tedbirlere uymayan 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 lira ceza yazıldı.
Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ekim-26 Kasım tarihlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 238 sürücü ve 412 yolcuya toplam 2 milyon 47 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Trafik
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