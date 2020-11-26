Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ekim-26 Kasım tarihlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 238 sürücü ve 412 yolcuya toplam 2 milyon 47 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.