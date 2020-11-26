İstanbul'da COVID-19 tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçları denetlendi.

Dolmabahçe'de otobüslerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapan ekipler, şoförlerin GBT sorgulamasını gerçekleştirirken araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da inceledi.

[Fotoğraf: AA]

Ayazağa-Kabataş hattında sefer yapan otobüsü durduran ekipler, otobüs şoförü Eyüp K'nın "temaslı kişi" olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Otobüs dezenfekte edildi

Bunun üzerine otobüsteki yolcuyu indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoföre karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Eyüp K., işlemlerin ardından karantinada kalması için evine götürüldü. İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.