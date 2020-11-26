Mersin'de 3 bin 700 liraya satın aldığı külçe altının, altın görünümlü çakmak olduğunu fark eden 65 yaşındaki H.K., durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izledi. Şahısların daha önce de benzer olaylardan suç kayıtları bulunan M.Ç. ve M.Ş.Ç kardeşler olduğunu tespit edildi. 2 kardeşi gözaltına aldı.

Cezavinden izinli çıkmış

Şüphelilerden M.Ş.Ç.'nin 2 ay öncede sarı jelatinle sardığı mermeri, külçe altın diye sattığı, cezaevinden de izinli çıktığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslara, ev hapsi verildi.