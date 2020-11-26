Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan yeni AKM'nin yapımı sürüyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaba inşaat tamamlandı

AKM'de çalışmalar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

5 bloktan oluşan AKM'nin kaba inşaatı ise tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor.

Opera kulesi, özel el yapımı kırmızı seramiklerle oluşturuldu

15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar sona yaklaştı. Opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni AKM'nin bina dışı ve çatı işlerinin yüzde 90'ı bitirilirken, çelik işleri de tamamlandı.

AKM'de kullanılacak ahşap kaplamaların siparişleri verildi. Sahne sisteminde kullanılacak motorların da sevkiyatı başladı.

4 katlı kapalı otopark tamamlanırken alt katlardaki elektrik ve mekanik işlerin yapımı devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

2021'in haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

[Fotoğraf: AA]

AKM'nin gelecek yıl haziran ayında tamamlanması planlanıyor.