Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de izinsiz kazı yapan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı. Şüphelilere koronavirüs tedbirlerini ihlalden de 18 bin 900 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeloluk köyünde A.S'ye ait arazide izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, verilen adreste izinsiz kazı yapan A.K, M.P, Y.K, H.K, M.P. ve N.K'yi yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerle birlikte 1 notebook, 1 sinyal verici ile 34 kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.
Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, COVID-19 tedbirlerini ihlalden de toplam 18 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Kaçak Kazı
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