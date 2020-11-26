Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köye karantina kararı
Sivas'ta bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kapsamında köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Sivas'ta merkeze bağlı Gülpınar köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla yeni kararlar alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karantina kararıyla köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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