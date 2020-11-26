Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te polis 17 hırsızlık olayını aydınlattı: 34 gözaltı
Gaziantep'te polis ekipleri hırsızlığa karşı operasyon başlattı. 17 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 34 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerince kentteki hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.
Araştırma ve incelemelerin ardından kentteki 17 hırsızlık olayı aydınlatıldı, şüpheli 34 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Hırsızlık
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