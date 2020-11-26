Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 'torbacı'lara şafak operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adresler şafak vakti gerçekleşen operasyonla arandı.
Aramada, 1316 yeşil reçeteye tabi hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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