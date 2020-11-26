Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü iki kente kar yağışı uyarısı yaptı.

Van'ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde sağanak, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Van Gölü'nde hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 30 ile 40 kilometre hızla esecek, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 8, Muş'ta 7, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor.