Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 40 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
96 yaşında koronavirüsü yenen Okutan: Süt, bal, pekmez tükettim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz