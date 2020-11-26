Yangın, Esenyurt'taki 30 katlı bir binanın 12'nci katında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Binada bulunanlar itfaiye ekiplerince kısa sürede tahliye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, alevlerin yükseldiği daire kullanılamaz hale geldi.