Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 30 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 30 katlı binanın 12'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangın, Esenyurt'taki 30 katlı bir binanın 12'nci katında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Binada bulunanlar itfaiye ekiplerince kısa sürede tahliye edildi.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, alevlerin yükseldiği daire kullanılamaz hale geldi.
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