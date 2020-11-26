Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımın olmadığı bir bölgeye çıkan 27 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasılarına itildikleri öğrenilen ve kendi imkanlarıyla Dipburun mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktaya çıkan sığınmacıların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 27 sığınmacıyı bulundukları bölgeden aldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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