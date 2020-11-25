Kaza, Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi.

M.Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü yan tarafta bulunan evin çatısına düştü.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.