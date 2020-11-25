Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Konya'da takla atan araçtan savrulan sürücü yol kenarındaki evin çatısına düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi.
M.Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü yan tarafta bulunan evin çatısına düştü.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.
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