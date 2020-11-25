Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.
Galata ve Kız kuleleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı.
Aydınlatma, gün ağarıncaya dek sürecek.
Etiketler: Kadına Şiddet
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