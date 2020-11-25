Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında R.Y'nin el yazma kitaplar bulundurduğu ve satışa sunduğu bilgisini aldı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, etnografik nitelikli kültür varlığı olduğu değerlendirilen Osmanlı dönemine ait Arapça ve Farsça el yazma 17 kitap ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, R.Y. hakkında yasal işlem başlattı.