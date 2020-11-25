Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, sevilen televizyon dizilerindeki karakterlerin kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiği bir kamu spotu hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şiddet de virüs gibi bulaşır, yayılır. Sevgi ve merhamet aşımız olsun. Gelin şiddet zincirini beraber kıralım" çağrısında bulundu.

Bakanlıkça hazırlanan kamu spotunda Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde yer alan 6 karakterin, aile içerisindeki şiddete ilişkin ifadelerine yer veriliyor.

Kamu spotunda Kırmızı Oda dizisinden Alya isimli karakter, "Ben ne yaptım size? Beni neden hiç kimse sevmiyor? Öldürecek misiniz beni?" derken, Masumlar Apartmanı'nın Han isimli karakteri de "Benim annem neden diğer anneler gibi değil?" şeklindeki duygusunu paylaşıyor.

Masumlar Apartma'nından Gülben karakterinin "Beni siz böyle yaptınız", Safiye isimli karakterin de "Beni hep aşağıladılar. Hep dövdüler. Suçum neydi ki benim" ifadelerini kullandığı videoda çocuk karakterlerinin aile içerisindeki şiddetten ne denli etkilendiğine dikkat çekiliyor.

Kamu spotunda, Kırmızı Oda dizisinin psikolog karakteri olan Doktor Hanım da "Şiddet görerek, izleyerek öğrenilir. Nesilden nesle aktarılır. Yayıldığında ise sadece bedenleri değil ruhları da yaralar, hayatları karartır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadele ederek şiddet zincirini kıralım." sözleriyle şiddetin bulaşıcılığına vurgu yapıyor.

Bakanlığın kamu spotuna destek veren dizi oyuncuları arasında Binnur Kaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu yer alıyor.