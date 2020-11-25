Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişimi nedeniyle aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki seferler normale döndü.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinin normale döndüğüne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonumuz işletmeye açılmış olup, seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler, Taksim istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyordu.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 25, 2020
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonumuz işletmeye açılmış olup, seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/NF3XG98CUf
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