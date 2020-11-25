Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sosyal medya hesabından, test sonucunun pozitif çıktığını duyurarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tedavisinin doktor tavsiyesiyle evde devam ettiğine değinen Ünal, paylaşımında "Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum gönül dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.



İrtibatlı olduğum gönül dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum.