Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ilçede B.Ö, M.Y, H.Ç, M.D, H.Ö. ve Z.K'nin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, söz konusu 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, 1 karot, 2 kırıcı, 1 jeneratör, 1 dedektör ve 10 kazı malzemesine el koyan ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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