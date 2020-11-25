Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Söke'den Kuşadası istikametine giden Cahit Uysal idaresindeki otomobil, Yaylaköy mevkisinde yol kenarındaki bir dükkanın önündeki heykellere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Uysal, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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