Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat’a giriş ve çıkışlarda HES kodu uygulaması
Tokat'ta il merkezi ve ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışlarında, HES kodu sorgulaması yapılması kararlaştırıldı.
Tokat İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi il genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla HES kodu sorgulama işleminin kapsamını genişletti.
Meclis, il merkezi ve ilçelerin giriş ve çıkışlarında, vatandaşların yoğunluk gösterdiği ana cadde, meydan ve alışveriş merkezlerinde kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verdi.
Kararın ardından polis ekipleri Erbaa ilçesinde HES kodu uygulaması yaptı. Polisler sokaktaki vatandaşlar ve araçları durdurarak HES kodlarını sorguladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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