Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Oğuzhan Tatar idaresindeki otomobil ile Emirhan Uzar'ın kullandığı otomobil Hacılar Meydanı mevkisinde çarpıştı. Tatar idaresindeki otomobil refüjde bulunan elektrik direğine de çarptı.
Kazada sürücü Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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