Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Mehmet Kahraman idaresindeki yumurta yüklü kamyon, Osman Döver yönetimindeki mısır yüklü tıra Bolu-Düzce il sınırı mevkisinde arkadan çarptı.
Kazada, kamyonun içinde sıkışan Mehmet Kahraman yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Sıkıştığı yerden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada tırda bulunan ve otoyola dökülen mısırlar bölgeye gelen karayolları ekiplerince temizlendi.
Etiketler: Trafik Kazası
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