Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör şüphelileri yakalandı
Edirne'de, aralarında terör örgütü PKK şüphelisinin de olduğu 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi Subaşı beldesinde, ihbar üzerine bir aracı durdurdu.
Kimlik sorgulaması sonucu otomobildekilerin, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan yargılanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan R.F.Ç. ile U.Ç. ve Ş.K. olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Terör Örgütü Yunanistan
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